Депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект о СМИ в первом чтении

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли законопроект «О средствах массовой информации» в первом чтении.

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ. Это шестая версия закона о средствах массовой информации. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена.

Нардеп Марлен Маматалиев спросил, касается ли этот законопроект блогеров. Замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев ответил, что блогеры не являются профессиональными журналистами, в связи с этим в проекте закона нет этого понятия.

Депутат Аида Исатбек кызы отметила, что блогеры играют ключевую роль в формировании мнения общественности. «Было бы здорово включить их в законопроект», — сказала она.

Замминистра подтвердил, что пришло время разработки отдельного закона о блогерах. «Возможно, в ближайшее время мы внесем проект. Мы над этим работаем», — ответил он.