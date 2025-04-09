17:23
USD 87.06
EUR 95.22
RUB 1.01
Власть

Депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект о СМИ в первом чтении

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли законопроект «О средствах массовой информации» в первом чтении.

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ. Это шестая версия закона о средствах массовой информации. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена.

Нардеп Марлен Маматалиев спросил, касается ли этот законопроект блогеров. Замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев ответил, что блогеры не являются профессиональными журналистами, в связи с этим в проекте закона нет этого понятия.

Депутат Аида Исатбек кызы отметила, что блогеры играют ключевую роль в формировании мнения общественности. «Было бы здорово включить их в законопроект», — сказала она.

Замминистра подтвердил, что пришло время разработки отдельного закона о блогерах. «Возможно, в ближайшее время мы внесем проект. Мы над этим работаем», — ответил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325445/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
СМИ должны нести ответственность за комментарии под их постами — депутат
Новый закон о СМИ не поможет журналистам — Дастан Бекешев
Кабмин решил ликвидировать Центр по исследованию информационной среды
Разрушение культурных объектов. В ЖК предложили создать депутатскую комиссию
Трамп поручил сократить штаты семи агентств, в том числе финансирующего СМИ
Комитет Жогорку Кенеша одобрил законопроект о профилактике оргпреступности
Новый закон о СМИ. Депутаты просят пригласить журналистов на обсуждение
Союзбек Надырбеков назначен первым заместителем министра культуры
Госцирк вывели из ведения Минкультуры и передали ГАУГИ
Мирбек Мамбеталиев стал министром культуры. Президент подписал указ
Популярные новости
Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в&nbsp;Бишкек. Почему Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в Бишкек. Почему
Посадка 7&nbsp;миллиардов деревьев не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;планам КР&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Посадка 7 миллиардов деревьев не имеет отношения к планам КР — Эдиль Байсалов
Проверка знаний ПДД у&nbsp;водителей. Депутат просит задавать не&nbsp;более трех вопросов Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов
Президент Кыргызстана не&nbsp;стал подписывать Земельный кодекс Президент Кыргызстана не стал подписывать Земельный кодекс
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов ЗАО «МПЦ» поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; бесплатно и&nbsp;удобно! Подключай eSIM от MEGA — бесплатно и удобно!
Весеннее обновление: сеть&nbsp;О! стала еще мощнее по&nbsp;всему Кыргызстану Весеннее обновление: сеть О! стала еще мощнее по всему Кыргызстану
Компания LG&nbsp;открыла HVAC-академию в&nbsp;Бишкеке Компания LG открыла HVAC-академию в Бишкеке
9 апреля, среда
17:19
Из-за ужесточения миграционных правил в РФ кыргызстанцы возвращаются на родину Из-за ужесточения миграционных правил в РФ кыргызстанцы...
17:13
ЗАО «МПЦ» поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов
17:09
Депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект о СМИ в первом чтении
17:02
Сеидбек Атамбаев обиделся на Балбака Тулобаева. За что
16:41
Подключай eSIM от MEGA — бесплатно и удобно!