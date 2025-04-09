Сеидбек Атамбаев обиделся на Балбака Тулобаева. За что

На заседании Жогорку Кенеша депутат Сеидбек Атамбаев обиделся на коллегу Балбака Тулобаева из-за напоминания о своем отце — бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве.
Народные избранники в первом чтении обсуждали проект закона «О средствах массовой информации».
Балбак Тулобаев отметил, что этот закон нужен Кыргызстану. «Я тоже в свое время был журналистом. Был главредом газеты «Аят», политическим обозревателем. Боролся с Алмазбеком Атамбаевым. Тогда я понял, каким должен быть закон», — сказал он.
Судя по всему, эти слова задели Сеидбека Атамбаева.
Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ. Это шестая версия закона о средствах массовой информации. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена.