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Власть

Сеидбек Атамбаев обиделся на Балбака Тулобаева. За что

На заседании Жогорку Кенеша депутат Сеидбек Атамбаев обиделся на коллегу Балбака Тулобаева из-за напоминания о своем отце — бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве.

Народные избранники в первом чтении обсуждали проект закона «О средствах массовой информации».

Балбак Тулобаев отметил, что этот закон нужен Кыргызстану. «Я тоже в свое время был журналистом. Был главредом газеты «Аят», политическим обозревателем. Боролся с Алмазбеком Атамбаевым. Тогда я понял, каким должен быть закон», — сказал он.

Судя по всему, эти слова задели Сеидбека Атамбаева.

«Коллега Балбак Зарлыкович говорит, что при Атамбаеве боролся с ним... В последнее время фамилия Атамбаева стала как заноза. Я молчу, но меня вынуждают. Есть этика. Балбак Зарлыкович, вы могли бы мне заранее сказать, что будете поливать грязью отца? Я бы не пришел сюда. Можно же было это не говорить на заседании. У каждого есть папа, мама. Но при мне так все время говорить, потыкать моей фамилией тоже некрасиво», — сказал он и встал с места, чтобы уйти.

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ. Это шестая версия закона о средствах массовой информации. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325443/
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