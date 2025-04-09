На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев заявил, что СМИ должны нести ответственность за комментарии под их публикациями в соцсетях.

Народные избранники в первом чтении обсуждают проект закона «О средствах массовой информации».

«Ко второму чтению я внесу соответствующее предложение. Правильно, корреспонденты, может, и не пишут плохие новости. Это пишут фейки, провокаторы, третьи силы, которые представляют угрозу безопасности страны. Поэтому СМИ должны отвечать и за комментарии. Если напишут: «Балбак, ты неправильно работаешь и ты никчемный», ладно. Но если пишут: «Эй, Балбак, ты ... (тут оскорбительное выражение. — Прим. 24.kg)», — это другое», — сказал депутат.

Он отметил, что в комментариях должна высказываться конструктивная критика, не нарушающая закон.

Замминистра культуры Марат Тагаев ответил, что уважающие себя редакции удаляют комментарии, разжигающие ненависть или вражду, оскорбляющие чувства верующих или направленные на захват власти. При этом он подчеркнул, что неправильно будет, если за такие публикации будут СМИ нести ответственность.