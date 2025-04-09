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Власть

Новый гимн Кыргызстана. Как проходит отбор текста и музыки, рассказали чиновники

Сегодня в Большом зале Кыргызского национального театра «Манас» состоялось второе заседание комиссии по выбору лучшего проекта текста и музыки новой редакции государственного гимна.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев заметил, что с целью обеспечения объективной и независимой оценки, а также предотвращения конфликта интересов всем проектам присвоен шифр.

Также отмечено, что профессионализм членов комиссии и их способность всесторонне анализировать представленные проекты поспособствуют качественному проведению конкурса.

Члены комиссии заслушали представленные проекты и высказали свои предложения по отбору наиболее достойных в содержательном, музыкальном и поэтическом аспектах.

Рассмотрение проектов продолжится и 10 апреля.

Сообщается, что техническая группа, созданная при Министерстве культуры, передала членам комиссии следующие материалы:

  • 90 полных проектов (тексты, партитура и музыкальное сопровождение);
  • 3 песни с текстом и музыкальным сопровождением;
  • 3 песни с текстом и партитурой;
  • 2 музыкальных произведения без текста (1 партитура, 1 партитура с вокальным сопровождением);
  • 10 песен с текстами и вокальным исполнением без инструментов;
  • 177 песен с текстом без музыки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325430/
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