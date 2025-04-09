Новый гимн Кыргызстана. Как проходит отбор текста и музыки, рассказали чиновники

Сегодня в Большом зале Кыргызского национального театра «Манас» состоялось второе заседание комиссии по выбору лучшего проекта текста и музыки новой редакции государственного гимна.
Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев заметил, что с целью обеспечения объективной и независимой оценки, а также предотвращения конфликта интересов всем проектам присвоен шифр.
Также отмечено, что профессионализм членов комиссии и их способность всесторонне анализировать представленные проекты поспособствуют качественному проведению конкурса.
Члены комиссии заслушали представленные проекты и высказали свои предложения по отбору наиболее достойных в содержательном, музыкальном и поэтическом аспектах.
Рассмотрение проектов продолжится и 10 апреля.
Сообщается, что техническая группа, созданная при Министерстве культуры, передала членам комиссии следующие материалы:
- 90 полных проектов (тексты, партитура и музыкальное сопровождение);
- 3 песни с текстом и музыкальным сопровождением;
- 3 песни с текстом и партитурой;
- 2 музыкальных произведения без текста (1 партитура, 1 партитура с вокальным сопровождением);
- 10 песен с текстами и вокальным исполнением без инструментов;
- 177 песен с текстом без музыки.