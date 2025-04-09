Новый гимн Кыргызстана. Как проходит отбор текста и музыки, рассказали чиновники

Сегодня в Большом зале Кыргызского национального театра «Манас» состоялось второе заседание комиссии по выбору лучшего проекта текста и музыки новой редакции государственного гимна.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев заметил, что с целью обеспечения объективной и независимой оценки, а также предотвращения конфликта интересов всем проектам присвоен шифр.

Также отмечено, что профессионализм членов комиссии и их способность всесторонне анализировать представленные проекты поспособствуют качественному проведению конкурса.

Члены комиссии заслушали представленные проекты и высказали свои предложения по отбору наиболее достойных в содержательном, музыкальном и поэтическом аспектах.

Рассмотрение проектов продолжится и 10 апреля.

Сообщается, что техническая группа, созданная при Министерстве культуры, передала членам комиссии следующие материалы: