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Власть

В село Кызыл-Бирлик Чуйской области с 1993 года не могут провести электричество

В село Кызыл-Бирлик Аламединского района Чуйской области с 1993-го не могут провести электричество. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Сеидбек Атамбаев.

По словам нардепа, к нему обратился глава села Элесбек Шаршенов. Он рассказал, что в 1992-1993 годах постановлением Таш-Мойнокского айыл окмоту выделены участки под строительство 80 домов.

«С тех пор количество домов и жителей увеличилось. Но до сих электричество не провели. В 2024-м из местного бюджета выделено 960 тысяч сомов. На эти средства объявили тендер на закупку одного трансформатора и 60 столбов. Но на сегодня из-за отсутствия денег трансформатор и электрические столбы не могут установить», — сказал Сеидбек Атамбаев.

Кроме того, он отметил, что селу требуется закупить 1,7 тысячи метров СИП-кабеля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325421/
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