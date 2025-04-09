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Власть

Садыр Жапаров выступил на открытии криптофорума CryptoFI в Гонконге

Садыр Жапаров 8 апреля принял участие в открытии форума CryptoFI, проходившего в Гонконге, в качестве почетного гостя в онлайн-формате. Об этом президент сообщил на своей странице в социальной сети X.

В своем выступлении он подчеркнул ключевые усилия, прилагаемые Кыргызстаном на пути к цифровой трансформации. Особое внимание уделено наличию законодательной базы в сфере цифровых активов, а также потенциалу страны в развитии крипто-финансовых экосистем, таких как RWA, DeFi, стейблкоины и майнинговая индустрия.

форума CryptoFI
Фото форума CryptoFI
«Я также отметил важность недавно подписанного меморандума о сотрудничестве с Чанпэном Чжао, направленного на предоставление инфраструктурной и технологической поддержки, технической экспертизы и консультаций в области криптовалют и блокчейн-технологий, а также на реализацию образовательных инициатив в КР», — проинформировал Садыр Жапаров.

Он выразил уверенность в том, что CryptoFI 2025 станет важной платформой для обмена опытом и продвижения инновационных решений в сфере криптовалют и блокчейн-технологий.

Напомним, глава государства открыл официальный аккаунт в популярной социальной сети X (Twitter). По его словам, выбор платформы X не случаен.

«Twitter считается одной из эффективных платформ для оперативного, открытого и прямого общения с общественностью и международным сообществом», — пояснил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325412/
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