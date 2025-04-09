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Власть

Помощник полпреда Чуйской области угрожал главе айыл окмоту — депутат

Помощник полпреда Чуйской области Каната Жумагазиева угрожал главе Иссык-Атинского айыл окмоту из-за горнолыжной базы «ЗиЛ». Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Бакыт Тентишев.

По его словам, владелец базы захватил около 3 гектаров земли айыл окмоту и не платит аренду.

«Никакого договора с айыл окмоту на аренду, соответственно, никаких средств в местный бюджет не поступает. Новый глава айыл окмоту узнал, что до 2017 года аренда вообще не оплачивалась, и написал заявление в районное управление ГКНБ. Там возбудили уголовное дело, создали комиссию. Но дело встало. После нашего отъезда оттуда начали поступать звонки от помощников губернатора сотрудникам, мол, «зачем туда ездили», «говорили же, что не надо ездить», начали угрожать, что главу айыл окмоту уберут», — рассказал Бакыт Тентишев.

Нардеп задается вопросом, неужели у полпреда есть свои личные интересы в этом деле или его помощники прикрываются его именем и пытаются оградить от уплаты налогов руководство «ЗиЛ».

«Хотя губернатор знает, что Иссык-Атинский айыл окмоту дотационный, ему крайне не хватает средств для развития региона. Я думаю, глава области должен быть заинтересован в поступлении налогов в бюджет», — отметил Бакыт Тентишев.

Парламентарий рассказал, что, по подсчетам айыл окмоту, горнолыжная база должна выплатить в качестве аренды 14,5 миллиона сомов с 2017-го. Помимо этого, он отметил, что в сезон на базе работают около 35 человек, но подоходный налог на них тоже не оплачивается.

Бакыт Тентишев попросил ГНС и ГКНБ проверить деятельность горнолыжной базы «ЗиЛ» и решить вопрос поступления средств в бюджет Иссык-Атинского айыл окмоту.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325408/
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