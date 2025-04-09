Аяз Баетов высказался за максимальную интеграцию ИИ в работу госорганов

Министр юстиции и директор Национального института стратегических инициатив (НИСИ) по совместительству зампредседателя кабинета министров Аяз Баетов считает, что искусственный интеллект нужно интегрировать в систему госуправления.

Его мнение опубликовано на сайте НИСИ.

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«Хотим мы того или нет, ИИ уже здесь и игнорировать это является ошибкой! Что это значит для госслужбы? Нужно максимально интегрировать ИИ в систему госуправления во всех формах и форматах, где это эффективно и применимо. Например, я попросил, чтобы ведущим экспертам в рабочей группе Минюста/НИСИ, ответственным за анализ дебюрократизации, загрузили платный GPT Plus 4.0, это показатель эффективности», — считает министр.

Он добавил, что сотрудника, использующего в работе искусственный интеллект, нужно похвалить и поддержать.