Аяз Баетов высказался за максимальную интеграцию ИИ в работу госорганов

Министр юстиции и директор Национального института стратегических инициатив (НИСИ) по совместительству зампредседателя кабинета министров Аяз Баетов считает, что искусственный интеллект нужно интегрировать в систему госуправления.
Его мнение опубликовано на сайте НИСИ.
«Хотим мы того или нет, ИИ уже здесь и игнорировать это является ошибкой! Что это значит для госслужбы? Нужно максимально интегрировать ИИ в систему госуправления во всех формах и форматах, где это эффективно и применимо. Например, я попросил, чтобы ведущим экспертам в рабочей группе Минюста/НИСИ, ответственным за анализ дебюрократизации, загрузили платный GPT Plus 4.0, это показатель эффективности», — считает министр.
Он добавил, что сотрудника, использующего в работе искусственный интеллект, нужно похвалить и поддержать.
Неважно кто генерирует текст — ИИ или человек, главное, чтобы был результат, за исключением особых случаев, когда речь идет об авторских правах или искусстве.Аяз Баетов