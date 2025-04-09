В ЖК предлагают четко определить, что супругами бывают только мужчина и женщина

Депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов разработал поправки в Семейный кодекс Кыргызстана. Документ внесен на рассмотрение парламента.

Как пояснил инициатор, основная цель законопроекта — точное определение степени родства, уточнение понятий, устранение правовых пробелов и приведение норм Семейного кодекса в соответствие с социальными и культурными традициями страны, а также обеспечение справедливого регулирования семейных отношений.

Нардеп также уточнил, что поправки разработаны в связи с необходимостью закрепления правового положения женщины после вступления в брак, учитывая ее статус как члена семьи мужа.

«Семья является основой общества, но ее структура и функции могут изменяться под воздействием таких факторов, как социальное неравенство, патриархальные устои, гендерные стереотипы и традиции, что иногда ограничивает права отдельных ее членов. Эти факторы создают вызовы в обеспечении равенства и защиты прав всех членов семьи. Сегодня государство предпринимает активные меры для совершенствования законодательства, регулирующего семейные отношения. Особое внимание уделяется правам женщин, вступающих в брак, так как после заключения брака они становятся частью семьи мужа, что подразумевает изменение их социального и правового статуса», — говорится в справке-обосновании.

Улугбек Ормонов отметил, что определение понятия «супружество» в понятийном аппарате отсутствует. Поэтому предлагаемые дополнения вводят четкое определение супружества как брачного союза между мужчиной и женщиной.

Он также предлагает уточнить понятие родства, а также определить категории близких родственников. То есть законопроектом уточняются полный спектр родственных отношений в семье, описывая всех главных участников данных отношений.

Вводятся понятия «родственники» и «близкие родственники».

«Данное разграничение даст правильное понимание в правоприменительной практике различным структурам, что послужит принятию справедливых решений», — пояснил инициатор.

По его словам, эти изменения учитывают специфику социально-правового статуса женщины после вступления в брак, а также обеспечивают более полное отражение традиционных семейных ценностей в законодательстве — важно, чтобы оно обеспечивало защиту интересов женщины в семье, включая ее участие в имущественных и неимущественных отношениях.

К родственникам депутат относит родителей, детей, усыновителей, усыновленных, опекунов и попечителей, неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков, племянников, свекра и свекровь, тестя и тещу, отчима и мачеху.

Близкие родственники — супруги, полнородные дети мужского и женского пола;

супруги — два человека (мужчина и женщина), принявшие брачные узы и зарегистрировавшие свои отношения в органах записи актов гражданского состояния.