15 июня 2023-го Жогорку Кенеш принял проект постановления «О вопросах предупреждения и снижения риска бедствий, связанных с размывами берегов рек». Согласно документу, Минфин должен из республиканского бюджета выделить 300 миллионов сомов на укрепление берегов рек. Из них 200 миллионов — на укрепление берегов реки Чу.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Эделбек Кулматов на заседании комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу, промышленности и недропользованию рассказал депутатам, что в прошлом году из этих средств Минфин выделил лишь 82,5 миллиона сомов.

Чиновник рассказал, что с 1996-го на укрепление берегов реки Чу выделено 790 миллионов сомов. На эти деньги укрепили 45 километров .