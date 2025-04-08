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Власть

На укрепление берегов реки Чу требуется еще 2,6 миллиарда сомов — МЧС

15 июня 2023-го Жогорку Кенеш принял проект постановления «О вопросах предупреждения и снижения риска бедствий, связанных с размывами берегов рек». Согласно документу, Минфин должен из республиканского бюджета выделить 300 миллионов сомов на укрепление берегов рек. Из них 200 миллионов — на укрепление берегов реки Чу.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Эделбек Кулматов на заседании комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу, промышленности и недропользованию рассказал депутатам, что в прошлом году из этих средств Минфин выделил лишь 82,5 миллиона сомов.

Чиновник рассказал, что с 1996-го на укрепление берегов реки Чу выделено 790 миллионов сомов. На эти деньги укрепили 45 километров.

«Остается еще 193 опасных участка, это порядка 45 километров. На их укрепление нужно 2 миллиарда 650 миллионов сомов. Эта сумма будет с каждым годом расти в зависимости от инфляции», — добавил Эделбек Кулматов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325284/
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