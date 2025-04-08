Глава МИД Кыргызстана встретился с генсеком ООН: что обсуждали

В ходе рабочего визита в Нью-Йорк министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщили в МИД.

Фото пресс-службы МИД

Жээнбек Кулубаев выразил поддержку усилиям ООН в обеспечении международного мира и безопасности, а также в решении глобальных социально-экономических и климатических вызовов. Он также подтвердил приверженность Кыргызстана Целям устойчивого развития и рассказал о ключевых приоритетах страны, таких как продвижение горной повестки, развитие зеленой экономики и охрана окружающей среды, и выразил просьбу о поддержке ООН в дальнейшем продвижении указанных вопросов на международной арене.

Глава МИД поделился с генсекретарем ООН информацией о политических преобразованиях, происходящих в Центральной Азии, а также о совместных усилиях государств региона, направленных на укрепление мира и стабильности.

Стороны также рассмотрели перспективы дальнейшего взаимодействия и углубления сотрудничества в рамках ООН, подчеркнув важность поддержания конструктивного диалога для преодоления существующих разногласий, что является основным условием обеспечения стабильности и прогресса международных отношений в нынешних условиях.