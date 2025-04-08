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Власть

Стартовала кампания по продвижению Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН

В Нью-Йорке стартовала кампания по продвижению Кыргызстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН. Об этом сообщили в МИД.

Уточняется, что состоялся торжественный прием, организованный постоянным представительством КР при ООН, по случаю официального запуска кампании по продвижению кандидатуры Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Делегацию страны возглавил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

Он обозначил ключевые приоритеты республики в рамках работы в непостоянные члены Совбеза ООН, подчеркнув приверженность КР укреплению международного мира и безопасности, превентивной дипломатии и посредничеству, а также продвижению и защите интересов развивающихся, горных, наименее развитых и малых островных государств. Также заверил, что Кыргызстан продолжит свои усилия по разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения.

На мероприятии присутствовали представители ООН и ее агентств, а также более 150 стран — участниц организации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325265/
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