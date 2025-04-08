В Кыргызстане за полгода введут в эксплуатацию еще шесть футбольных стадионов

В Кыргызстане в первом полугодии 2025 года введут в эксплуатацию еще шесть футбольных стадионов. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил на мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею сферы спорта и физической культуры Кыргызской Республики.

По его словам, особое внимание уделяется строительству стадиона международного класса в селе Орок, рассчитанного на 51 тысячу зрителей и соответствующего стандартам FIFA.

Он также рассказал о масштабной реконструкции ряда ключевых спортивных объектов, включая:

• стадион имени Долона Омурзакова (Бишкек);

• стадион «Курманбек» (Джалал-Абад);

• спортивный комплекс (Кочкор-Ата);

• стадион имени Суйунбаева (Ош);

• спорткомплекс «Манас» (Кара-Балта);

• национальная футбольная академия (Бишкек);

• Учебно-тренировочная база «Мурас Юнайтед» (Бишкек).

Подтверждая приоритетное внимание к спорту, председатель кабинета министров сообщил об увеличении финансирования отрасли.

«За последние пять лет Кыргызская Республика значительно увеличила финансирование спортивной отрасли. В сравнении с 800 миллионами сомов в 2020 году бюджет на 2025-й достиг 2,5 миллиарда сомов. Эти средства направлены на развитие спортивной инфраструктуры по всей стране», — сказал он.