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Власть

Депутат заявила, что в судах Кыргызстана невозможно добиться справедливости

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутат Чолпон Султанбекова заявила, что в судах Кыргызстана невозможности добиться справедливости.

Она отметила, что в комитет поступает множество жалоб по сносу объектов, которые проводятся по республике.

Председатель Совета судей Аида Сейдакматова ответила, что статистика говорит об обратном.

«Только 9 процентов вынесенных судьями решений подвергаются обжалованию. Мы провели анализ. Из 9 процентов 7 процентов остаются в силе. И только в 2 процентах возникают споры и разногласия», — сказала она.

Она добавила, что для повышения качества отправления правосудия, ответственности судей, а также создания справедливых условий продвижения их по службе введена профессиональная оценка качества деятельности судей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325232/
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Депутат заявила, что в судах Кыргызстана невозможно добиться справедливости