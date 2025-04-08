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Власть

Соцработники заставляют персональных ассистентов отказаться от выплат — депутат

На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Бактыбек Чойбеков сообщил, что работники Министерства труда, социального обеспечения и миграции заставляют отказываться от выплат по уходу за инвалидом, если персональный ассистент имеет подработку.

«В некоторых районах они создают специальные комиссии, выискивают работающих и во время того, как те, к примеру, таксуют или моют полы в каких-то заведениях, подходят и просят подписать отказ от выплат», — сказал депутат.

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыял Жанузакова ответила, что персональным ассистентам не запрещено работать, но есть требование по уходу за человеком с инвалидностью.

Заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева добавила, что в 2025 году персональным ассистентам предусмотрен 1 миллиард 496 миллионов сомов из республиканского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325219/
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