Кого не коснется амнистия. Расширен список преступлений

Президент Садыр Жапаров подписал закон об основах амнистии и порядке ее применения. Закон расширяется новыми видами преступлений, при совершении которых амнистия не применяется.
К ним относятся:
- финансирование террористической деятельности,
- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
- финансирование организованных групп и преступных сообществ,
- незаконный оборот оружия и боеприпасов,
- диверсия.
Эти преступления предусмотрены статьями 253, 255, 263, 267 и 325 Уголовного кодекса.