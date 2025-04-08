Кого не коснется амнистия. Расширен список преступлений

Президент Садыр Жапаров подписал закон об основах амнистии и порядке ее применения. Закон расширяется новыми видами преступлений, при совершении которых амнистия не применяется.

К ним относятся:

финансирование террористической деятельности,

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,

финансирование организованных групп и преступных сообществ,

незаконный оборот оружия и боеприпасов,

диверсия.

Эти преступления предусмотрены статьями 253, 255, 263, 267 и 325 Уголовного кодекса.