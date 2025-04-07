Осторожно, мошенники! Они создают фейковые аккаунты Данияра Амангельдиева

Мошенники используют имя и фотографию первого заместителя председателя кабмина Данияра Амангельдиева в мессенджерах. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

По ее данным, злоумышленники создают фейковые аккаунты в WhatsApp, Telegram и на других платформах, используя фотографию Данияра Амангельдиева. От имени первого зампреда кабмина они рассылают сообщения и звонят с различными просьбами, включая:

просьбы о финансовой помощи и переводе денежных средств на различные нужды;

предложения о получении автомобилей от имени государства, требующие предварительной оплаты.

В службе официально заявляют: Данияр Амангельдиев не имеет никакого отношения к таким сообщениям в мессенджерах!

«Все подобные обращения являются мошенническими. Их цель — обманным путем завладеть вашими деньгами. В случае получения подобных сообщений или звонков настоятельно рекомендуем: