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Власть

Осторожно, мошенники! Они создают фейковые аккаунты Данияра Амангельдиева

Мошенники используют имя и фотографию первого заместителя председателя кабмина Данияра Амангельдиева в мессенджерах. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

По ее данным, злоумышленники создают фейковые аккаунты в WhatsApp, Telegram и на других платформах, используя фотографию Данияра Амангельдиева. От имени первого зампреда кабмина они рассылают сообщения и звонят с различными просьбами, включая:

  • просьбы о финансовой помощи и переводе денежных средств на различные нужды;
  • предложения о получении автомобилей от имени государства, требующие предварительной оплаты.

В службе официально заявляют: Данияр Амангельдиев не имеет никакого отношения к таким сообщениям в мессенджерах!

«Все подобные обращения являются мошенническими. Их цель — обманным путем завладеть вашими деньгами. В случае получения подобных сообщений или звонков настоятельно рекомендуем:

  • не вступать в переписку с мошенниками;
  • ни в коем случае не переводить деньги на указанные счета;
  • незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел по номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325166/
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