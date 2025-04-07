Садыр Жапаров завел официальную страницу в сети X

Садыр Жапаров открыл официальный аккаунт в популярной социальной сети X (Twitter). Информацию подтвердил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

«Поступает множество вопросов относительно аккаунта главы государства в сети X — не является ли он фейковым. Для информации хотим сообщить, что президент Садыр Жапаров действительно открыл официальную страницу в Twitter и ведет ее лично», — отметил Аскат Алагозов.

По его словам, выбор платформы X не случаен.

«Twitter считается одной из эффективных платформ для оперативного, открытого и прямого общения с общественностью и международным сообществом», — пояснил он.

Добавим, первый пост президента был о заключении меморандума между Нацагентством по инвестициям и экс-главой Binance Чанпэном Чжао.