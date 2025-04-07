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Власть

Торага Нурланбек Тургунбек уулу встретился с президентом Узбекистана

Торага Жогорку Кенеша в рамках рабочего визита в Ташкент встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

На встрече также присутствовали руководители парламентов Казахстана, Туркменистана и Таджикистана. В ходе беседы отмечено, что в последние годы активно развиваются отношения между странами Центральной Азии, также речь шла об укреплении межпарламентского взаимодействия как действенного инструмента углубления партнерства между государствами в целом.

пресс-службы Жогорку Кенеша
Фото пресс-службы Жогорку Кенеша

Кроме этого, подчеркнуто, что будущее пяти стран региона полностью взаимосвязано, поэтому депутаты должны обмениваться опытом принятия необходимых законов, направленных на развитие.

Президент Шавкат Мирзиеев выразил благодарность руководителям парламентов за поддержку и активное участие в заседаниях Ассамблеи Межпарламентского союза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325130/
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