Торага Нурланбек Тургунбек уулу встретился с президентом Узбекистана

Торага Жогорку Кенеша в рамках рабочего визита в Ташкент встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
На встрече также присутствовали руководители парламентов Казахстана, Туркменистана и Таджикистана. В ходе беседы отмечено, что в последние годы активно развиваются отношения между странами Центральной Азии, также речь шла об укреплении межпарламентского взаимодействия как действенного инструмента углубления партнерства между государствами в целом.
Кроме этого, подчеркнуто, что будущее пяти стран региона полностью взаимосвязано, поэтому депутаты должны обмениваться опытом принятия необходимых законов, направленных на развитие.
Президент Шавкат Мирзиеев выразил благодарность руководителям парламентов за поддержку и активное участие в заседаниях Ассамблеи Межпарламентского союза.