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Власть

Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в Бишкек. Почему

Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в Бишкек из-за военных действий в Украине. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации Канат Тологонов.

Напомним, запуск прямого авиасообщения Будапешт — Бишкек — Будапешт обсуждают с 2020 года. Тогда экс-президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились об открытии прямого рейса.

В 2022 году МИД КР сообщал, что венгерская авиакомпания WizzAir намерена запустить авиасообщение в самое ближайшее время.

«Компания WizzAir была согласна совершать рейсы. Но сейчас политическая обстановка сложная. Так как воздушное пространство Украины закрыто, а также из-за отсутствия экономических интересов WizzAir отказалась. Сказали, что рассмотрят сотрудничество только после окончания войны», — сказал Канат Тологонов.

Отметим, на заседании депутаты одобрили проект закона «О ратификации соглашения между кабинетом министров КР и правительством Венгрии о воздушном сообщении, подписанного 5 ноября 2024 года в Бишкеке» в первом чтении. Документ создает правовую базу для выполнения регулярных рейсов, включая перевозку пассажиров, грузов и почты в будущем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325127/
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