Кыргызстан избран на ключевые позиции в Экономическом и Социальном совете ООН

Кыргызская Республика успешно избрана в состав трех ключевых вспомогательных органов Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС) в ходе выборов, состоявшихся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Кыргызстан получил места в следующих органах:
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Комиссия по наркотическим средствам (КНС) на 2026-2029 годы;
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Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на 2026-2028 годы;
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Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам учета и отчетности (ISAR) на 2025-2027 годы.
Как отмечается, избрание стало важным шагом в укреплении позиций нашей страны на международной арене и свидетельствует о признании мировым сообществом вклада КР в решение глобальных вопросов устойчивого развития.
По данным внешнеполитического ведомства:
- Членство в КНС позволит КР активнее участвовать в формировании международной наркополитики, включая противодействие незаконному обороту наркотиков и укрепление регионального сотрудничества.
- Участие в Исполнительном совете ЮНИСЕФ даст возможность влиять на стратегические приоритеты и программы фонда, направленные на защиту прав и благополучие детей, что важно для реализации национальных целей в этой области.
- Работа в составе ISAR откроет возможности для обмена опытом в сфере учета, отчетности и корпоративной прозрачности, а также для укрепления потенциала КР в соответствии с международными стандартами, что имеет значение для привлечения инвестиций и повышения эффективности управления.