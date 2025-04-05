Кыргызстан избран на ключевые позиции в Экономическом и Социальном совете ООН

Кыргызская Республика успешно избрана в состав трех ключевых вспомогательных органов Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС) в ходе выборов, состоявшихся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кыргызстан получил места в следующих органах:

Комиссия по наркотическим средствам (КНС) на 2026-2029 годы;

Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на 2026-2028 годы;

Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам учета и отчетности (ISAR) на 2025-2027 годы.

Как отмечается, избрание стало важным шагом в укреплении позиций нашей страны на международной арене и свидетельствует о признании мировым сообществом вклада КР в решение глобальных вопросов устойчивого развития.

По данным внешнеполитического ведомства: