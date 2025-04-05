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Власть

Кыргызстан избран на ключевые позиции в Экономическом и Социальном совете ООН

Кыргызская Республика успешно избрана в состав трех ключевых вспомогательных органов Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС) в ходе выборов, состоявшихся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кыргызстан получил места в следующих органах:

  • Комиссия по наркотическим средствам (КНС) на 2026-2029 годы;

  • Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на 2026-2028 годы;

  • Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам учета и отчетности (ISAR) на 2025-2027 годы.

Как отмечается, избрание стало важным шагом в укреплении позиций нашей страны на международной арене и свидетельствует о признании мировым сообществом вклада КР в решение глобальных вопросов устойчивого развития.

По данным внешнеполитического ведомства:

  1. Членство в КНС позволит КР активнее участвовать в формировании международной наркополитики, включая противодействие незаконному обороту наркотиков и укрепление регионального сотрудничества.
  2. Участие в Исполнительном совете ЮНИСЕФ даст возможность влиять на стратегические приоритеты и программы фонда, направленные на защиту прав и благополучие детей, что важно для реализации национальных целей в этой области.
  3. Работа в составе ISAR откроет возможности для обмена опытом в сфере учета, отчетности и корпоративной прозрачности, а также для укрепления потенциала КР в соответствии с международными стандартами, что имеет значение для привлечения инвестиций и повышения эффективности управления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325020/
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