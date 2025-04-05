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Власть

Кабмин хочет обязать владельцев объектов ВИЭ устанавливать видеонаблюдение

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение изменения в постановление, утверждающее правила технологического присоединения к электрическим сетям. 

Отмечается, что изменения вносятся в целях обеспечения контроля за строительством и эксплуатацией энергетических установок с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Правила дополнены требованием об обязательной установке систем визуального наблюдения при подключении к электрическим сетям объектов ВИЭ. Изображение с этих систем должно выводиться в ситуационный центр администрации президента.

Еще один пункт правил дополнен требованием о том, что до подачи заявки на подключение собственник генерирующего источника обязан установить счетчики автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с их интеграцией в центральную систему сбора и обработки данных. 

Эти счетчики должны обеспечивать учет электроэнергии, потребляемой на собственные нужды и отпускаемой потребителям напрямую.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325015/
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