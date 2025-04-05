Эдиль Байсалов рассказал о новом этапе сотрудничества ЕС и Центральной Азии

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявил об «историческом новом импульсе» в отношениях между Европейским союзом и Центральной Азией. Об этом он рассказал в интервью Euronews на фоне первого саммита ЕС — Центральная Азия, проходившего в Самарканде.

Чиновник охарактеризовал страны Центральной Азии как будущие «тигровые экономики» региона.

«В сегодняшнем меняющемся мире, когда существующий мировой порядок потрясен тектоническими геополитическими сдвигами, нам нужны надежные партнеры», — заявил он.

Эдиль Байсалов выразил уверенность в том, что саммит в Самарканде «даст новый импульс» как двусторонним отношениям государств ЦА с Евросоюзом, так и межрегиональным связям.

Среди ключевых направлений сотрудничества он выделил планы по строительству новой трансконтинентальной железной дороги, которая свяжет Кыргызстан с Китаем. «Это будет самый короткий маршрут для десятков миллионов тонн грузов. Он обеспечит кратчайший путь между Парижем и Шанхаем», — отметил зампред кабмина.

Он подчеркнул, что наша страна рассматривает ЕС как приоритетного партнера благодаря его «привилегированному положению» и роли источника технологий и идей. Также отметил привлекательность европейского образования для кыргызских студентов и призвал к упрощению визовых правил для молодежи.

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Позиционируя Центральную Азию как перспективного партнера, Эдиль Байсалов заявил о потенциале роста региона. Он выразил уверенность в том, что «в следующем десятилетии качество жизни и ВВП вырастут как минимум в пять-шесть раз».

Чиновник упомянул богатые минеральные ресурсы, критически важные минералы и молодое население как факторы роста. «В КР наше национальное животное — снежный барс. Вместе с пятью странами Центральной Азии у нас есть амбиции стать тигровыми экономиками», — добавил он.

Напомним, 3-4 апреля в Узбекистане прошел первый саммит Европейский союз — Центральная Азия на уровне глав государств.