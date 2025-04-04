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Власть

Минимизацию негативных последствий санкций обсудили КР и США

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в США Айбек Молдогазиев провел встречу с заместителем координатора Госдепартамента по санкциям Дэвидом Гэмблом. Об этом сообщает МИД КР.

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР

Встреча была организована для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества, а также вопросов, связанных с санкционной политикой.

Айбек Молдогазиев подчеркнул позитивные темпы роста экономики Кыргызстана в последние три года благодаря проводимым реформам, цифровизации государственных услуг и улучшению налогового администрирования.

Кроме этого, стороны также обсудили пути минимизации негативных последствий санкций, а также возможности дальнейшего взаимодействия с американской стороной для поиска долгосрочных решений.

Дэвид Гэмбл подчеркнул важность введения конструктивного диалога в вопросах соблюдения международных санкционных требований.

Стороны подтвердили намерение продолжать диалог и сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324882/
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