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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Владимир Зеленский допустил компромисс по утраченным украинским территориям

Владимир Зеленский допустил компромисс по утраченным украинским территориям. Об этом президент страны заявил на встрече с предпринимателями в Черниговской области.

Однако, по его словам, Киев никогда не признает утраченные земли российскими, «это принципиальная позиция».

«Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — цитируют Владимира Зеленского украинские СМИ.

О каких именно «некоторых территориях» идет речь, он не уточнил. Напомним, Донецкая и Луганская области Украины, а также Херсонская и Запорожская вошли в состав России по итогам референдума в 2022 году.

Ранее президент Украины неоднократно называл уступку территорий «красной линией» для Киева. По его словам, справедливый мир возможен лишь в тот момент, когда государство получит все утраченные земли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324871/
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