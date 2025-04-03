Лидеры Кыргызстана и Узбекистана намерены укреплять региональную безопасность

Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочего визита в Самарканд встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, обсуждены вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства двух стран, включая расширение торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных инвестиционных проектов и укрепление культурно-гуманитарных связей.

Лидеры Кыргызстана и Узбекистана подтвердили приверженность принципам добрососедства, взаимного уважения и конструктивного диалога для эффективного решения общих вызовов и укрепления региональной безопасности.