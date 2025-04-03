Демократия vs автократия. Счет ведет последняя

В конце февраля на портале Psychology Today появилась статья одного из ведущих экспертов по тревожности — профессора психологии в Университете Оттербейн в Уэстервилле Ноама Схпансера под заголовком «Что заставляет людей отвергать демократию и бросаться в объятия авторитарных режимов?».

На днях эту тему подхватили и развили авторы ресурса Politexpert. Как и Схпансер, они пришли к выводу — усиление автократических режимов, наблюдаемое по всему миру, объясняется не только политическими и экономическими факторами, но и глубинными психологическими механизмами.

Люди ищут стабильности и защиты, полагая, что демократы обеспечить безопасность и уверенность в завтрашнем дне не способны.

24.kg с помощью экспертов постаралось найти ответы на вопросы: чем вызван столь резкий откат от демократических ценностей, почему у людей развился страх перед свободой и почему они с удовольствием голосуют за ультраправых политиков-популистов, опрокидывая либералов? Подробности в нашем материале.

Психология, но не только

Анализируя изменения в политических предпочтениях, аналитики отмечают, что последние не всегда связаны с осознанным выбором. Чаще всего, они обусловлены глубинными психологическими процессами.

Как показывают исследования — один из ключевых факторов поддержки авторитарных режимов — это ощущение социальной изоляции и стыда. Человек чувствуют себя неспособным контролировать собственную жизнь.

Читайте по теме Вашингтон закусывает удила. Как политика Трампа отразится на Центральной Азии

И тут на помощь приходит автократия. Ее трансляторы снимают с гражданина ответственность, обещая ему стабильность, защиту и четкие правила. Иными словами, поддержка такого лидера, сильного, с твердой рукой, становится не просто политическим выбором, а способом психологической самозащиты. Так считают политологи.

Эту точку зрения разделяет отчасти и юрист Таттубубу Эргешбаева. В комментарии 24.kg она отметила, что последние пять лет в мировой практике наблюдается усиление авторитарных и полуавторитарных режимов. Эта тенденция, по мнению эксперта, объясняется изменениями в глобальной архитектуре безопасности, экономическим перераспределением влияния между державами. Плюс вспыхивающие регулярно в разных точках планеты локальные и региональные военные конфликты.

Рассуждая о ситуации в Кыргызстане, где также наблюдается откат от демократических прав и свобод, юрист согласна — страна остается участницей многочисленных международных договоров, включая пакты в области прав человека. Но на практике наблюдается смещение акцента от политико-правового подхода к политико-экономическим приоритетам. А это характерно для государств в условиях глобального кризиса доверия к либеральным моделям управления.

Эксперт подчеркнула — во внутреннем политическом дискурсе усиливаются запросы на национальную идентичность и кыргызскую идеологию. Это выражается в возврате к родословным и региональным структурам. Депутаты отражают требование масс в законодательных инициативах. Пример — проект по выборам представителей айылдык кеңеш по смешанной системе.

«Возникает тренд на усиление клановой и региональной представленности, что в юридическом смысле может ослаблять принципы универсального представительства и равенства голосов. Дополнительным фактором выступает недостаточный кадровый потенциал на уровне государственного управления, включая слабую политико-правовую экспертизу. На восприятие населения оказывает влияние информационная пропаганда, усиливающая эмоциональное и символическое восприятие политических процессов, что подрывает общественный спрос на структурные реформы», — продолжила Таттубубу Эргешбаева.

Резюмируя, юрист отметила — Кыргызстан сохраняет статус де-юре демократического государства, но реализация демократических принципов носит технический характер.

На фоне государств региона уровень отката от демократии в Кыргызстане остается относительно низким. Существуют институциональные и гражданские катализаторы, способные поддержать демократическое развитие в среднесрочной перспективе 5–10 лет. Таттубубу Эргешбаева

Казахстанский публицист Сергей Дуванов не согласен с мнением, что на постсоветском пространстве, в частности в Центральной Азии, остались какие-то сдерживающие факторы, способные продлить жизнь демократии.

Читайте по теме В плену пропаганды. Репрессивные законы не встретили сопротивления кыргызстанцев

По его мнению, тренды диктует так называемый «глубинный народ». Собеседник 24.kg считает — откат демократии обусловлен развитием интернета и социальных сетей.

«Раньше было молчаливое большинство людей, далеких от политики, образования, публичной деятельности. Конечно, у этих масс было свое мнение и им нравились определенные лидеры. Но они, сидя на диване, подвергались воздействию умников с экранов ТВ — политиков, историков, обществоведов, журналистов. Они объясняли большинству населения, что демократия — это хорошо, им верили и голосовали за них. То есть своей точки зрения эти люди не имели, они ее не вырабатывали, а получали из вне. Так было всегда. И тут появляется интернет. А вместе с ним у этих самых людей появилась возможность высказать то, что они говорили про «умников из ТВ» на кухнях и в курилках, публично», — сказал Сергей Дуванов.

Люди, сидящие на диванах, мыслят примерно одинаково. Уровень один. Пахабный анекдот наберет больше лайков, чем анекдот с тонким юмором. Почему? Потому что тех, кто любит пахабщину больше, чем ценителей изысканной шутки. Сергей Дуванов

Эксперт полагает — тенденции обусловлены триумфом правых и объясняется это просто: политики вынуждены подстраиваться под тех, кто внизу. И это проблема чисто социологическая, а не политическая.

«Сегодня правые взгляды на мир, не либеральные по всем параметрам, начинают торжествовать. Чтобы получить доступ к власти, политики, типа Трампа, успешно используют эту риторику. Вы посмотрите любой социологический срез, кто голосует за таких политиков, это сельское население. Мир поделился на приверженцев разных ценностей. Им нравится Трамп, который стучит кулаком по столу и говорит: «Я вам всем покажу». Так, в свое время, Союз рукоплескал Хрущеву, который колотил башмаком по трибуне ООН. Глубинному слою очень нравится такое поведение», — констатирует Дуванов.

Эта эпоха тем и отличается, что интеллектуалы не в чести, нужен политик-мачо, а не тихий интеллигент.

Версию Сергея Дуванова, подтверждают результаты последних выборов во Германии, Франции, Нидерландах. Ультраправые набрали больше очков и прошли в законодательную ветвь власти. Это тревожный сигнал. Он свидетельствует о том, что даже в тех странах, где представители маргинального сегмента, находившиеся всегда на периферии, умудрились протолкнуть своих во властный эшелон. И последствия этого победоносного «марша правых» могут оказаться губительными для Старого Света.

Правой, правой!

Но это один аспект. Другой — парадоксальный. Он заключается в том, что в современном мире так все смешалось, что определение левого и правого стало крайне затруднительным.

Так, почетный старший сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов в программе «Чисто конкретная политика» привел в пример президента США Дональда Трампа. Он напомнил, последний — абсолютно правый политик, но выходит, с леватской, в определенных вопросах, повесткой.

«Вот социал-национализм — это правое или левое течение? Правое по своей классификации, но кто знаком с программой нацизма, тот понимает, что она схожа с программой большевиков, которые были левыми. То есть я бы сказал, что мы потеряли те простые критерии, существующие во времена Французской революции», — сказал Владимир Пастухов.

В свою очередь доцент Академии ОБСЕ Эмиль Джураев парирует — критерии есть и, согласно им, демократия начала свое отступление пару десятилетий назад. Аналитики об этом много писали, обсуждали в экспертных и академических кругах, но лидеры свободного мира их не слышали. Они действовали, как и раньше, — либерализм, интернационализм, инклюзивность, и порицание авторитаризма продолжали оставаться ключевыми темами в продвижении демократии. То есть то, что должно было дать более крепкую почву и выносливость демократии — ее опора на самом народе, к которому она относится, — становилось чем-то второстепенным.

«А тем временем у многих людей во многих странах росло чувство, что их демократия уже не совсем про них и что их не особо спрашивают. А такие чувства — как раз то, на чем популизм цветет. Чем больше демократические элиты разных стран дрались за демократию во всем мире, тем зыбче становилась почва, на которой они стояли у себя дома. Ведь то, что происходит в США с избранием и приходом к власти во второй раз Дональда Трампа очень много говорит о демократах Америки, нежели о МЕГА-массе», — сказал Эмиль Джураев.

Стало быть, случилось довольно базовое: демократия стала формой правления, где демос — то народное, массовое большинство, которому обещали власть, — не узнавал себя, не чувствовал, что власть принадлежит ему. А анти-демократические популисты и демагоги в этом активно и очевидно очень эффективно «помогали» народу. Эмиль Джураев

Развивая эту мысль, аналитик напомнил о ложной самоуверенности глав демократических стран Запада. Все они безапелляционно заявляли, что ранее весьма спорные темы уже стали сами собой разумеющимися, бесспорными истинами. Оказалось, что и права человека, и сочувствие к другим народам в беде, и меры по сохранению окружающей среды, и равные возможности и права для каждого — все это оказалось на самом деле весьма спорными, открытыми к обсуждению темами для масс народов. А при содействии никогда не спящих антилиберальных или антидемократических сил, спорность множества таких тем стала мощным орудием против либеральных демократов.

Отвечая на вопросы 24.kg, Эмиль Джураев констатировал — откат от демократии продолжится. Другое дело, что можно и нужно сделать, чтобы либерализм и демократические ценности не проиграли вовсе.

«Думаю, важно везде, всем демократам у себя дома, гласно и открыто задаться вопросом, о чем же демократия вообще. Прийти, сызнова, к основным понятиям и смыслам демократии. Далее, трезво и ответственно продумать, насколько жизнеспособны и представительны их аргументы в их же обществах. Демократия не может быть таковой, если она не основана на представлении широких масс людей. И сейчас, ввиду кризиса своего, демократам необходимо мыслить с точки зрения расширения своих рядов и налаживания широкого диалога. А то, что превалирует сейчас, чаще всего наоборот, глубокая фрагментация, враждебность, возведение стен между партиями. И во всем этом, мне кажется, ключевым является то, что демократия должна быть в первую очередь и в основном про одно, свое, домашнее общество», — отметил Эмиль Джураев.

Политолог заключил, что уверен — демократия без границ и стала тем триггером, приведшим к нынешнему кризису.

В каждом обществе, стране ее демократические силы должны стремиться строить демократию для своего общества. Именно благодаря такому пониманию и подходу западные демократии в свое время смогли стать устойчивыми и сильными. Как только демократия стала лозунгом и водоразделом в мировом геополитическом соревновании, она начала терять свою силу. Эмиль Джураев

P.S. Подытоживая все вышесказанное можно сказать, что отказ от демократии превратился не в рациональный, а, скорее, в эмоциональный выбор. Аналитики указывают на еще одну причину симпатий к автократии. По их версии, эффект выбора в демократическом обществе проявляется особенно остро. Людям приходится самостоятельно анализировать кандидатов, программы и политические процессы.

А в условиях автократии необходимость выбирать исчезает. Для некоторых представителей социума это настоящее облегчение. Поэтому желание избежать сложностей и переложить ответственность на кого-то одного сильного делает автократию привлекательной моделью управления.