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Власть

В Кыргызстане разработали закон о климатической деятельности

Депутат Жогорку Кенеша Динара Ашимова представила на общественное обсуждение проект закона «О климатической деятельности».

Согласно справке-обоснованию, документ направлен на регулирование общественных отношений в сфере климатической деятельности и устанавливает правовые основы климатических действий для обеспечения устойчивого климатически резилиентного, низко углеродного развития Кыргызстана.

Цель проекта — формирование устойчивой основы для планирования, разработки и реализации климатической политики, направленной на:

1) сокращение парниковых выбросов, смягчение последствий изменения климата и достижение углеродной нейтральности;

2) адаптацию к изменению климата, снижение уязвимости и повышение устойчивости к неблагоприятным воздействиям изменения климата;

3) создание национальной системы мониторинга, отчетности, верификации и оценки климатических действий.

Динара Ашимова отмечает, что действующий Закон «О государственном регулировании и политике в области эмиссии и поглощения парниковых газов», определяющий основы государственного регулирования, порядок деятельности, права, обязанности и ответственность государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов на территории КР, не соответствует реалиям и практике, а именно:

1) содержит неполный и частично устаревший понятийный аппарат, не регламентированы задачи и принципы государственной политики в области эмиссии и поглощения парниковых газов;

2) не подкреплен подзаконными и ведомственными актами, которые регламентировали бы все процессы национальной инвентаризации парниковых газов, что подвергает данную деятельность риску — не регламентированные на законодательном уровне процессы могут подвергаться частым изменениям/осуществляться «на усмотрение исполнителя», влиять на сроки и периодичность подготовки климатической отчетности, не способствовать формированию институциональной памяти;

3) не отражены важные аспекты климатической политики: вопросы адаптации к изменению климата и адаптационного планирования, климатического финансирования, разработки, внедрения и распространения климатических технологий, необходимости поддержки науки и инноваций, климатического образования, формирования международной климатической отчетности в рамках РКИК ООН;

4) некоторые нормы не соответствуют практике (регламентируется один порядок, на практике сформировался другой опыт);

5) содержит нормы, которые не работают на практике (носят декларативный характер);

6) не регламентированы рамки взаимодействия для вовлеченных сторон в части обмена информацией и статистическими данными по вопросам инвентаризации парниковых выбросов и разработки международной климатической отчетности;

7) не регламентированы основные концептуальные рамки для мониторинга климатической политики.

Учитывая вышеизложенное, международный опыт, а также сложившийся национальный опыт инвентаризаций парниковых газов, формирование периодической международной климатической отчетности в рамках РКИК ООН и Парижского соглашения, в частности Обновленных на национальном уровне вкладов Кыргызской Республики (ОНУВ), разработан проект закона «О климатических действиях», который регламентирует широкий спектр вопросов, связанных с разработкой и реализацией климатической политики.

Проектом закона предлагается регламентировать следующие направления:

  • обновленные и соответствующие настоящим реалиям основные понятия и определения;
  • принципы климатической политики (долгосрочная перспектива, всеобъемлющий масштаб действий, прозрачность и подотчетность, согласованность, социальная справедливость и инклюзивность, научная обоснованность);
  • описание институциональной основы климатических действий, предусматривающей перечень основных субъектов институциональной системы, ответственных за реализацию и мониторинг климатической политики, направления их деятельности и взаимодействия между собой;
  • разработку и реализацию государственной политики по смягчению последствий изменения климата (митигация) с описанием этапов процесса смягчения последствий изменения климата, особенностей системы национальной инвентаризации парниковых газов и ведения Государственного кадастра выбросов и поглощений парниковых газов, целей и приоритетных направлений политики смягчения последствий изменения климата, особенности формирования национальной системы мониторинга, отчетности и верификации (МОВ) и так далее.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316154/
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