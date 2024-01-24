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Власть

В Жогорку Кенеше презентовали новый веб-портал

В Жогорку Кенеше состоялась презентация нового официального веб-портала. Мероприятие открыл заместитель торога Нурланбек Азыгалиев. По его словам, новый сайт разработан компанией «Улутсофт».

На разработку предусмотрено свыше 4 миллионов сомов. Из них на сумму 3 миллиона 690 сомов проведен тендер. Средства выделили из республиканского бюджета.

24.kg
Фото 24.kg. На презентации нового веб-портала Жогорку Кенеша

«С 1 января 2024 года обновленный веб-портал работает в тестовом режиме. Туда загружается вся актуальная информация, касающееся парламента. Наша цель — качественно и оперативно передавать информацию», — отметил Нурланбек Азыгалиев.

Руководитель компании-разработчика Мирбек Окенов рассказал, что голосование планируется также автоматизировать. 

Как отметил руководитель аппарата парламента Алайбек Алымбаев, начнется реализация проекта с Южной Кореей и с 2026 года итоги голосования автоматизируют. 

Отметим, ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев сообщил, что ведется работа по внедрению Face ID и Touch ID при голосовании депутатов.

«С Кореей мы заключили соглашение на $8 миллионов. Сейчас пишется программное обеспечение. В 2024 году закупят оборудование, планшеты. Если это все будет, то будем голосовать только с помощью отпечатка пальцев или Face ID. Регистрация будет по такому же принципу. И на заседания мы будем заходить не с бумагами, а с планшетами», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/284952/
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