Кыргызстан и Всемирный банк подписали соглашения о сотрудничестве в энергетике

Между Кыргызстаном и Всемирным банком подписаны два соглашения в области энергетики и сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой и руководителем представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навидом Хассаном Накви. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области энергетики и водных ресурсов, а также предстоящий визит исполнительных директоров группы Всемирного банка в Кыргызстан.

По итогам переговоров между Кыргызстаном и группой Всемирного банка подписаны соглашения «О создании и деятельности представительств группы Всемирного банка в Кыргызской Республике» и «О проекте развития возобновляемой энергетики КР — Фаза 1».

«Со стороны Всемирного банка оказывается поддержка в сфере энергетики, например согласие на финансирование проекта по подготовке технико-экономического обоснования Камбаратинской ГЭС-1», — говорится в сообщении.