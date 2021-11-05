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Власть

Вы же свободно ходите. Садыр Жапаров заверил, что исков против СМИ не будет

«Свобода слова есть, вы же свободно ходите», — заявил сегодня президент Садыр Жапаров на встрече с представителями СМИ по случаю Дня информации и печати.

По его словам, никто ущемлять и преследовать журналистов не будет.

Отвечая на вопрос о законе Гульшат Асылбаевой, глава государства пообещал не подавать в суд на журналистов. Он также заверил, что никто из членов кабинета министров не будет судиться со СМИ.

«Пишите, что хотите, кабмин не будет подавать в суд. Я гарантирую», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212840/
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