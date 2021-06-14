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Власть

Дорога север — юг. Заведомо невыгодное соглашение и кредиты на $789 миллионов

Кыргызстан не может инициировать судебные разбирательства против генерального подрядчика по строительству альтернативной дороги север — юг. Об этом на заседании депутатской комиссии сообщил заместитель министра транспорта, строительства, архитектуры и коммуникаций Уланбек Калмамбетов.

По его словам, в соответствии с кредитным соглашением заранее был определен подрядчик в лице компании China Road.

«В соглашении есть пункты, где говорится, что если на какой-то стадии строительства Кыргызстан решит денонсировать договор, то он должен выплатить все расходы с процентами единовременно. Кроме этого, написано, что не допускаются никакие судебные разбирательства. Об этом, конечно, знали представители власти того времени и согласились», — рассказал чиновник.

Строительство альтернативной дороги инициировал тогда президент Алмазбек Атамбаев. Работы начались в 2014 году. Протяженность трассы север — юг (Балыкчи — Джалал-Абад) составляет 433 километра. Она должна быть проложена через Кочкор, Чаек, Кокомерен и Казарман.

Общая стоимость проекта по строительству альтернативной автодороги — $846 миллионов. При этом большая часть средств ($789 миллионов) — это кредиты. Еще $36 миллионов — грант, $21 миллион — собственные вложения Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197621/
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