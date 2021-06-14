Проектирование дороги север — юг проводилось на основе спутниковых съемок. Об этом на заседании депутатской комиссии по строительству альтернативной трассы сообщил представитель Счетной палаты Зарылбек Сатаев.

По его словам, по итогам проверки за 2020 год выявлено много нарушений, материалы переданы в Генеральную прокуратуру.

«Счетная палата проводит проверку строительства этой дороги начиная с 2015-го. Сразу было выявлено несоответствие выполненных по контракту работ фактическим. Стоимость проекта строительства трассы Джалал-Абад — Казарман была определена на основе спутниковых данных и по предварительным расчетам. В результате получилось отклонение на $35 миллионов», — сказал Зарылбек Сатаев.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Уланбек Калмамбетов отметил, что проект реконструкции альтернативной дороги был составлен в спешке, поэтому не проводились топографические съемки. «Тогда очень торопили, поэтому проектирование делали на основе спутниковых съемок. Если бы провели топографические съемки, то ушло бы три-четыре года и расходы тоже выросли бы», — ответил он.