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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Ак шумкар» подала уведомление в ЦИК об участии в гонке

Партия экс-премьер-министра Темира Сариева «Ак шумкар» подала уведомление в ЦИК об участии в повторных выборах в Жогорку Кенеш. Лидер политобъединения объяснил 24.kg почему.

По его словам, вчерашним решением отменить повторную избирательную кампанию шестой созыв вышел за рамки своих полномочий и нарушил Конституцию.

«ЦИК приняла законное решение о назначении повторных выборов на 20 декабря, и наша партия его исполняет. Пока это решение ЦИК не отменила. Мы подали уведомление, поскольку подчиняемся постановлению Центральной избирательной комиссии. Что касается поправок, одобренных накануне Жогорку Кенешем, так этот пакет и саму процедуру принятия можно оспорить в Конституционной палате», — отметил Темир Сариев.

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Он добавил по поводу вероятного изменения избирательной системы при редактуре Основного закона, что выборы могут проходить по многомандатным округам, но с обязательным выдвижением кандидатов от партий. 

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Сегодня Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170554/
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