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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Как может выглядеть предварительный состав парламента

Выборы депутатов Жогорку Кенеша завершились. Согласно предварительным результатам, в парламент прошли четыре партии, преодолев барьер в 7 процентов.

Больше всего голосов избирателей набрали:

  • «Биримдик» — 24,53 процента;
  • «Мекеним Кыргызстан» — 23,9 процента;
  • «Кыргызстан» — 8,74 процента;
  • «Бутун Кыргызстан» — 7,09 процента.

Немного не добрали до установленного барьера «Мекенчил» (6,85 процента) и «Республика» (5,81 процента).

Предварительный состав Жогорку Кенеша может выглядеть так:

1
«Биримдик» — 46 мандатов

1. Акылбек Жамангулов 

2. Улукбек Кочкоров  

3. Торобай Зулпукаров 

4. Евгения Строкова 

5. Талас Бегалиев 

6. Улан Бакасов 

7. Сухбатила Мирзаев 

8. Аида Касымалиева 

9. Талантбек Иманов 

10. Гульжигит Жумаев 

11. Марат Аманкулов 

12. Нуржан Тынымсеитова 

13. Айбек Алтынбеков 

14. Ильгиз Капаров 

15. Бакирдин Субанбеков 

16. Нурзат Осмонова 

17. Улан Примов 

18. Каныбек Туманбаев 

19. Азамат Арапбаев 

20. Бурун Аманова 

21. Калыкбек Султанов 

22. Пархат Тулендыбаев 

23. Замирбек Осмонов 

24. Эльмира Джумалиева 

25. Бактыбек Чойбеков 

26. Джаныбек Бакчиев 

27. Асылбек Жээнбеков 

28. Махабат Мавлянова 

29. Сагындык Келдибаев 

30. Омурбек Бакиров 

31. Исхак Пирматов 

32.  Гульшат Асылбаева 

33. Нурдин Тагаев 

34. Нургазы Нишанов 

35. Бакытбек Жетигенов 

36. Аида Исмаилова 

37. Эмильбек Джусупов 

38. Искендер Кадыркулов 

39. Автандил Кулбараков 

40. Динара Исаева 

41. Рустам Саякбаев 

42. Памирбек Жолболдуев 

43. Нурбек Тотонов 

44. Айнура Осмонова 

45. Нурланбек Токомбаев 

46. Сайдолимжон Джураев 

2
«Мекеним Кыргызстан» — 45 мандатов

1. Мирлан Бакиров 

2. Улан Садалиев 

3. Ибрагим Джунусов 

4. Татьяна Кузнецова 

5. Бакытбек Дюшембиев 

6. Улан Сырдыбаев 

7. Марден Маматалиев 

8. Эльнура Алканова 

9. Жыргалбек Турускулов 

10. Искендер Матраимов 

11. Таабылды Тиллаев 

12. Гулкан Молдобекова 

13. Канат Аманкулов 

14. Ахматбек Келдибеков 

15. Канатбек Азиз

16. Бактыгуль Молдогазиева 

17. Таланбек Сарбагышев 

18. Дилшоджон Моминов 

19. Кылычбек Исамамбетов 

20. Гульмира Шакирова

21. Урматбек Самаев 

22. Бактыбек Сыдыков 

23. Данияр Абдыкаров 

24. Гулшаркан Култаева 

25. Бактыбек Райымкулов 

26. Иса Омуркулов 

27. Алиярбек Абжалиев 

28. Бодош Мамырова 

29. Туганбек Чолпонбаев 

30. Жанырбек Алымов 

31. Канатбек Маматов 

32. Кызжибек Атабекова 

33. Ильхом Маннанов  (ЦИК отменила регистрацию из-за драки в Араванском районе Ошской области, но в списке он есть. — Прим.24.kg)

34. Бакытбек Адылов 

35. Эрлист Акунбеков 

36. Мария Исанова 

37. Мирлан Назарбеков 

38. Абдиталип Акимов 

39. Бакытбек Каналиев 

40. Татьяна Карыжинская 

41. Мирлан Амантуров

42. Шайлобек Атазов 

43. Жапарбек Ормонов 

44. Жылдаз Мусабекова 

45. Эрлан Базарбаев 

3
«Кыргызстан» — 16 мандатов

1. Канатбек Исаев 

2. Талант Мамытов 

3. Нурбек Алимбеков 

4. Наталья Кулматова 

5. Азизбек Турсунбаев 

6. Руслан Чойбеков 

7. Дастанбек Джумабеков 

8. Чолпон Султанбекова 

9. Шаршенбек Абдыкеримов 

10. Данияр Толонов 

11. Ахрор Иминов 

12. Майрамкул Байтерекова 

13. Салайдин Айдаров 

14. Алтынбек Исмаилов 

15. Талайбек Масабиров 

16. Дамира Долоталиева 

4
«Бүтүн Кыргызстан» — 13 мандатов

1. Адахан Мадумаров 

2. Омурбек Суваналиев 

3. Исхак Масалиев

4. Айгуль Саттарова 

5. Темирлан Сманбеков 

6. Улукбек Тилектешов 

7. Курсан Асанов 

8. Орозайым Нарматова 

9. Саматбек Ибраев 

10. Медербек Малабаев 

11. Зиядин Жамалдинов 

12. Чыныгул Шеркулова 

13. Олег Домшенко 
Ссылка: https://24.kg/vlast/167511/
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