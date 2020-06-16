11:45
USD 74.88
EUR 84.35
RUB 1.06
Власть

Кубатбек Боронов будет техническим премьером

Лидер парламентской коалиции большинства Иса Омуркулов заявил сегодня на заседании, что в связи с отставкой Мухаммедкалыя Абылгазиева с поста премьер-министра выдвинут на вакантную должность и. о. первого вице-премьера Кубатбек Боронов.

Парламентский альянс выдвинул и утвердил кандидатуру Кубатбека Боронова на должность технического главы правительства.

«Уход Мухаммедкалыя Абылгазиева был политически верным шагом в сложившейся ситуации. Как вы все знаете, Кубатбек Боронов будет возглавлять правительство только до выборов в Жогорку Кенеш. Он будет техническим премьером. Не каждый бы решился на такое», — сказал Иса Омуркулов.

Сам Кубатбек Боронов пообещал, что будет придерживаться действующей политики.

Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.

Ссылка: https://24.kg/vlast/156184/
просмотров: 739
Версия для печати
Материалы по теме
От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боронове
Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в очаг заражения коронавирусом
Бишкекте санитардык норманы сактабаган кафе, дүкөн, маршруттар жабылат
Чиновников, допустивших ошибки в период вспышки коронавируса, накажут
Кубатбек Боронов: Возобновление авиарейсов создает риски заражения коронавирусом
Кубатбек Боронов поручил усилить работы по подготовке к турсезону
Кубатбек Боронов навестил в больнице пострадавших в конфликте на границе
Кубатбек Боронов не встретился с жителями Баткенской области. Они недовольны
Инцидент на границе. Кубатбек Боронов встретится с премьером Узбекистана
На въездах и выездах в Бишкек проверять граждан стали хуже
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в&nbsp;очаг заражения коронавирусом Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в очаг заражения коронавирусом
Дастан Джумабеков оценил юмор пользователей соцсетей и&nbsp;опять пошутил Дастан Джумабеков оценил юмор пользователей соцсетей и опять пошутил
Премьер-министр подал в&nbsp;отставку Премьер-министр подал в отставку
Ну&nbsp;очень энергичный депутат. Топ-5 сомнительных идей Гульшат Асылбаевой Ну очень энергичный депутат. Топ-5 сомнительных идей Гульшат Асылбаевой
Бизнес
Институт INAI.kg: секрет успеха&nbsp;&mdash; полное погружение в&nbsp;IT Институт INAI.kg: секрет успеха — полное погружение в IT
&laquo;СУПЕРХАЙП + YouTube&raquo; на&nbsp;лето&nbsp;&mdash; ваше море интернета! «СУПЕРХАЙП + YouTube» на лето — ваше море интернета!
Шесть причин использовать электронный кошелек &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Шесть причин использовать электронный кошелек «ЭЛСОМ»
Погасить кредит или пополнить депозит &laquo;Бакай Банка&raquo; можно в&nbsp;приложении MegaPay Погасить кредит или пополнить депозит «Бакай Банка» можно в приложении MegaPay
16 июня, вторник
11:42
От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боронове От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боро...
11:40
Отечественные телекомпании просят не принимать поправки в закон о телевидении
11:40
Институт INAI.kg: секрет успеха — полное погружение в IT
11:28
Кубатбек Боронов будет техническим премьером
11:19
В Бишкеке на улице Байтика Баатыра столкнулись авто и мотоцикл