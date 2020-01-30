Экологические проблемы Бишкека. Кабмин создаст штаб и напишет программу спасения

Фото из интернета. Зимний смог в Бишкеке. Архивное фото

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев поручил разработать программу оздоровления экологической ситуации в Бишкеке. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, глава кабмина провел совещание по вопросу экологической ситуации в столице, которая, по его словам, стала одной из наиболее актуальных проблем для горожан и жителей окрестностей.

Читайте по теме Экологическая проблема в Бишкеке. Рецепт избавления от Тамерлана Ибраимова

Мухаммедкалый Абылгазиев добавил, что представители государственных органов, экологических организаций и научного сообщества перечисляют множество факторов, влияющих на экологию города.

«Это приводит к определенному дефициту достоверной и подтвержденной информации. Для нас важно определить конкретный перечень причин ухудшения ситуации, чтобы как можно скорее принять действенные меры и добиться оздоровления экологии», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что сформируют координационный штаб под руководством первого вице-премьер-министра и разработают стратегическую программу улучшения экологической ситуации в Бишкеке.

Правительство изыщет необходимые финансовые средства для качественной реализации документа, чтобы все мы почувствовали улучшения в сфере экологии. Мухаммедкалый Абылгазиев

Он заметил, что по наиболее проблемным направлениям должны разработать конкретные комплексы мер снижения экологической нагрузки. В частности, внедрение новых льготных механизмов для увеличения уровня газификации жилмассивов, работа по переводу автотранспорта на газомоторное топливо и другие.

Кроме того, по словам главы кабмина, среди граждан необходимо пропагандировать принципы экологического образования и культуры.