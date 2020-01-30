11:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Экологические проблемы Бишкека. Кабмин создаст штаб и напишет программу спасения

Фото из интернета. Зимний смог в Бишкеке. Архивное фото

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев поручил разработать программу оздоровления экологической ситуации в Бишкеке. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, глава кабмина провел совещание по вопросу экологической ситуации в столице, которая, по его словам, стала одной из наиболее актуальных проблем для горожан и жителей окрестностей.

Читайте по теме
Экологическая проблема в Бишкеке. Рецепт избавления от Тамерлана Ибраимова

Мухаммедкалый Абылгазиев добавил, что представители государственных органов, экологических организаций и научного сообщества перечисляют множество факторов, влияющих на экологию города.

«Это приводит к определенному дефициту достоверной и подтвержденной информации. Для нас важно определить конкретный перечень причин ухудшения ситуации, чтобы как можно скорее принять действенные меры и добиться оздоровления экологии», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что сформируют координационный штаб под руководством первого вице-премьер-министра и разработают стратегическую программу улучшения экологической ситуации в Бишкеке.

Правительство изыщет необходимые финансовые средства для качественной реализации документа, чтобы все мы почувствовали улучшения в сфере экологии.

Мухаммедкалый Абылгазиев

Он заметил, что по наиболее проблемным направлениям должны разработать конкретные комплексы мер снижения экологической нагрузки. В частности, внедрение новых льготных механизмов для увеличения уровня газификации жилмассивов, работа по переводу автотранспорта на газомоторное топливо и другие.

Кроме того, по словам главы кабмина, среди граждан необходимо пропагандировать принципы экологического образования и культуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142058/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В «Ак-Орго» уровень превышен в восемь раз
Загрязнение воздуха. В некоторых районах Бишкека уровень превышен в четыре раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь растет во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опасен для здоровья
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Благодаря снегу уровень снизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается опасным для здоровья
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Опасное превышение практически во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опасен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повысился во всех районах
Популярные новости
Выборы-2020. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев создал новую партию Выборы-2020. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев создал новую партию
Новый вирус в&nbsp;Китае. Кыргызстан готовится к&nbsp;его возможному появлению в&nbsp;стране Новый вирус в Китае. Кыргызстан готовится к его возможному появлению в стране
Итоги Совбеза. Почему заявления о&nbsp;борьбе с&nbsp;коррупцией остались без внимания Итоги Совбеза. Почему заявления о борьбе с коррупцией остались без внимания
Эркин Чечейбаев освобожден от&nbsp;должности замминистра здравоохранения Эркин Чечейбаев освобожден от должности замминистра здравоохранения
Бизнес
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
30 января, четверг
11:17
За вымогательство взятки задержан директор бишкекского отделения ФОМС За вымогательство взятки задержан директор бишкекского...
11:12
Экологические проблемы Бишкека. Кабмин создаст штаб и напишет программу спасения
10:50
Пьяный посетитель кафе избил мужчину и ругался матом на сотрудников милиции
10:42
Опять нападение. В Таласской областной больнице избили санитарку
10:22
В Санкт-Петербурге кыргызстанца подозревают в вандализме