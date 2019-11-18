В Кыргызстане 15 марта будет объявлен общенациональным днем посадки леса

В Кыргызстане предлагают объявить 15 марта общенациональным днем посадки леса. Инициатором выступила депутат ЖК Айнуру Алтыбаева.

Как отметила она на заседании комитета Жогорку Кенеша по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, зеленые насаждения являются санитарами, создают микроклимат.

Депутат отметила глобальные проблемы, которые приводят к изменению климата: таяние ледников, повышение температуры.

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«Мы предлагаем объявить один день общенациональным, когда граждане могут массово высаживать леса. Такой день есть во многих странах мира», — напомнила Айнуру Алтыбаева.

Она отметил негативную динамику по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Жанар Акаев подчеркнул, что надо не только высаживать деревья, но и уделять внимание контролю за ними.

«Мы неоднократно сажали саженцы, а потом никто не знает, что с ними происходит. У нас сейчас политика невнимания к экологии: кто заинтересован в лакомом кусочке в центре города, знает, как сделать, чтобы деревья засохли, они, наверное, подливают какой-то яд. Застройщику легче получить. С такими видами должны бороться», — отметил депутат.

Член фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова также отметила, что потом эти деревья остаются бесхозными, за ними никто не ухаживает.

«Много проблем, на чей баланс поставить эти деревья, кто будет ухаживать за ними, обеспечивать полив, прошу прописать это в постановлении», — отметила нардеп.

Айнуру Алтыбаева ответила, что такая норма предусмотрена в постановлении, правительству поручается осуществлять последующий мониторинг.

В итоге комитет одобрил проект постановления Жогорку Кенеша.