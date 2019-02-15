Снижение притока инвестиций в Кыргызстан не беспокоит премьера. Во всем мире так

«Приток иностранных инвестиций в 2018 году снизился не только в Кыргызстане, но и в других странах», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в прошлом году в мировой экономике был системный кризис. Во всех государствах мира это сказалось отрицательно на росте инвестиций. В прошлом году приток инвестиций в мире снизился на 23 процента, или на $1,4 миллиарда.

«Например, у нашего партнера России в прошлом году отток инвестиций составил 59 миллиардов рублей», — привел пример глава кабмина.

Напомним, что на прошлой неделе парламентская фракция СДПК признала работу правительства неудовлетворительной в части привлечения инвестиций. В прошлом году приток инвестиций сократился на треть.