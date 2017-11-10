Экран iPhone X не срабатывает на холоде. Apple признала проблему

Сразу несколько владельцев iPhone X сообщили о проблеме, связанной с работой экрана нового флагмана Apple на холоде. Он либо становится невосприимчивым к нажатиям, либо реагирует с отставанием, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, проблема чаще всего возникает, когда пользователь выходит из теплого помещения на холодную улицу. Любопытно, что экран становится невосприимчивым моментально, а не только когда сам смартфон остывает.

Один из пользователей под ником Reddit написал: «Я заметил, что экран моего iPhone X становится невосприимчивым к нажатиям, как только я выхожу на улицу. Хватает буквально двух секунд, и экран перестает работать. Я пытаюсь открывать веб-сайты, и он не реагирует на мой палец. Это очень раздражает».

A better video of iPhone X in cold weather. The keyboard works fine right after I go outside, then keys start becoming unresponsive, and then it fixes itself after several seconds as Apple says. pic.twitter.com/L1OOHVIxmd — Joe Rossignol (@rsgnl) 10 ноября 2017 г.

Другие владельцы iPhone X подтвердили проблемы использования смартфона на холоде. Некоторые пишут, что проблема легко решается блокировкой и разблокировкой устройства. Это указывает на то, что проблема связана не с аппаратным обеспечением, а, скорее всего, с программным.

Apple признала проблему. Пресс-служба компании уже прокомментировала ситуацию: «Мы осведомлены о случаях, когда экран iPhone X кратковременно переставал реагировать на прикосновения в результате резкого охлаждения. После нескольких секунд работа устройства полностью восстанавливалась. Ситуация будет исправлена в предстоящем обновлении программного обеспечения».