«Кыргызтелеком» снизил цену закупаемого внешнего интернет-трафика

В первом полугодии ОАО «Кыргызтелеком» путем переговоров и ряда мероприятий значительно снизил цену закупаемого внешнего интернет-трафика. Об этом сегодня в ходе коллегии Фонда по управлению государственным имуществом заявил глава ОАО «Кыргызтелеком» Нурлан Мадаминов.

Он подчеркнул, что тариф снижен даже по сравнению с той ценой, которая была до ее повышения в августе 2016 года.

«Так, проведены два открытых тендера на закупку внешнего интернет-трафика, в которых участвовали крупные операторы связи России, Казахстана и Китая. После проведения конкурсов определились компании, предложившие наименьшую стоимость на закупаемый внешний канал Интернета. При этом удалось увеличить объем внешнего канала, что позволило улучшить для наших клиентов качество доступа в Интернет», - рассказал Нурлан Мадаминов.