Первый дата-центр под водой строят в Китае

В поисках инновационных решений для охлаждения мощных вычислительных комплексов Китай начал строить первый крупный подводный центр обработки данных у берегов Шанхая. Этот проект предлагает альтернативу традиционному энергоемкому охлаждению на суше, используя морскую воду и ветряные электростанции, пишет издание @hi-tech.

Современные цифровые технологии, включая искусственный интеллект и облачные сервисы, требуют огромных объемов памяти и круглосуточной обработки сведений. Это сильно нагревает серверные стойки и приводит к колоссальным затратам на электричество и пресную воду для охлаждения. В условиях ограниченности ресурсов, особенно в засушливых регионах, такая модель становится проблематичной.

Китайская компания Hailanyun Technology реализует проект, где вся техника будет работать под поверхностью моря. Электричество для объекта будет поступать от расположенных рядом ветряных установок. Охлаждение осуществляют за счет морской воды, которая циркулирует через радиаторы, отводя тепло от серверов. Эта система позволяет существенно сократить потребление энергии и отказаться от использования пресной воды.

Технологии и безопасность

Подводная платформа использует принцип замкнутого контура, исключая контакт оборудования с соленой морской средой. Тепло от процессоров передается металлическим пластинам, по которым циркулирует морская вода. Внутреннее пространство контейнеров заполняется инертным газом, обычно азотом, для предотвращения коррозии контактов и продления срока службы электроники.

Фото Shanghai Hailanyun Technology. Проект реализует компания Hailanyun

Преимущества и опасения

Ранее подобные эксперименты проводила Microsoft у берегов Шотландии, где выяснилось, что в подводных условиях оборудование выходит из строя реже благодаря герметичности, отсутствию человеческого фактора и стабильному температурному режиму.

КНР перешла от опытного образца к промышленной реализации всего за два с половиной года, проведя первый тест у берегов Хайнаня.

Фото Shanghai Hailanyun Technology. Центр также заполнен азотом, чтобы снизить износ оборудования

Некоторые ученые выражают опасения по поводу возможного влияния сброса теплой воды в океан на морских обитателей. Однако разработчики заявляют, что подогрев воды минимален — менее 1 градуса Цельсия — и не вредит экосистеме. Также учтены риски киберугроз, связанных с акустическим воздействием, и производители усилили защиту от подобных сценариев.

Идея подводных дата-центров быстро набирает популярность: Южная Корея уже объявила о запуске похожего объекта, а Сингапур и Япония рассматривают варианты размещения станций на плавучих платформах.