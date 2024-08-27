15:11
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Техноблог

Facebook признался в цензуре контента по требованию властей США

Глава американской компании Meta Марк Цукерберг признал, что правительство США оказывало давление на корпорацию с целью цензуры контента в соцсетях организации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, которое бизнесмен адресовал председателю юридического комитета Палаты представителей Штатов Джиму Джордану.

По словам главы Meta, администрация президента США Джо Байдена в 2021 году «неоднократно оказывала давление» на корпорацию с требованиями «подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру, и выражала большое недовольство, когда мы не соглашались».

Однако он отметил, что решение по удалению контента тем не менее оставалось за платформой.

Читайте по теме
Павла Дурова подозревают в 12 преступлениях. Что это за обвинения?
«Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу... Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — заявил Марк Цукерберг, подчеркнув, что в дальнейшем корпорация даст отпор.

Глава Meta признался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории о содержимом ноутбука Хантера Байдена, сына действующего лидера Соединенных Штатов, которое могло свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сферах наркотрафика и проституции.

Такое решение он объяснил необходимостью фактчекинга истории, до верификации которой контент сдержали. Теперь, заверяет Марк Цукерберг, Meta «изменила политику и процессы, чтобы подобное больше не повторилось».

  • В свою очередь американский миллиардер Илон Маск выразил уверенность в том, что главу корпорации Meta, в отличие от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, не задержат, поскольку Марк Цукерберг сотрудничает с властями других стран и цензурирует контент на своей платформе.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303186/
просмотров: 1042
Версия для печати
Материалы по теме
В милиции прокомментировали обыск в доме активиста Мирланбека Маратбек уулу
К пользователю Facebook Мирланбеку Маратбек уулу пришли домой с обыском
Драматурга, уроженку Кыргызстана, приговорили к шести годам колонии в Москве
Статью о клевете возвращать нельзя. Почему, объясняют юристы
Глобальный сбой соцсетей: пользователи не могут войти в Facebook и Instagram
Это цензура? Минкультуры разослало СМИ рекомендации, о чем можно и нельзя писать
За пост в Facebook осудили члена партии «Бутун Кыргызстан»
Цензура? Стендаперов Кыргызстана предупредили, о чем нельзя шутить
Цензура разрешается? Конституционный суд не удовлетворил ходатайство «Бир дуйно»
Итоги-2023: повторные выборы, отставка омбудсмена, окно в Европу. Часть II
Популярные новости
Названы смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до&nbsp;новой версии Android Названы смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до новой версии Android
Один из&nbsp;крупнейших алмазов в&nbsp;мире добыли в&nbsp;Южной Африке Один из крупнейших алмазов в мире добыли в Южной Африке
Пауэрбанк-спинер с&nbsp;ручной зарядкой создали в&nbsp;Индии Пауэрбанк-спинер с ручной зарядкой создали в Индии
Вырезанная из&nbsp;камня фигурка животного озадачила археологов в&nbsp;Исландии Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
Бизнес
История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и&nbsp;его бизнес выросли вместе с&nbsp;Kivano История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и его бизнес выросли вместе с Kivano
Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии
Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
27 августа, вторник
15:05
В Кыргызстане заработала новая платежная система BC Card Kyrgyzstan В Кыргызстане заработала новая платежная система BC Car...
15:04
История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и его бизнес выросли вместе с Kivano
14:55
Не хотите слушать, не надо. Министр культуры о приезде российских артистов
14:45
Рост цен на ряд категорий замедлился за последние пять лет — Нацстатком
14:38
После ареста Павла Дурова по всему миру начался бум скачивания Telegram