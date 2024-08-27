Facebook признался в цензуре контента по требованию властей США

Глава американской компании Meta Марк Цукерберг признал, что правительство США оказывало давление на корпорацию с целью цензуры контента в соцсетях организации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, которое бизнесмен адресовал председателю юридического комитета Палаты представителей Штатов Джиму Джордану.

По словам главы Meta, администрация президента США Джо Байдена в 2021 году «неоднократно оказывала давление» на корпорацию с требованиями «подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру, и выражала большое недовольство, когда мы не соглашались».

Однако он отметил, что решение по удалению контента тем не менее оставалось за платформой.

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«Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу... Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — заявил Марк Цукерберг, подчеркнув, что в дальнейшем корпорация даст отпор.

Глава Meta признался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории о содержимом ноутбука Хантера Байдена, сына действующего лидера Соединенных Штатов, которое могло свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сферах наркотрафика и проституции.

Такое решение он объяснил необходимостью фактчекинга истории, до верификации которой контент сдержали. Теперь, заверяет Марк Цукерберг, Meta «изменила политику и процессы, чтобы подобное больше не повторилось».