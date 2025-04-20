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Спорт

Кыргызстанец Абдулгаджи Газиев проиграл дебютный бой на ONE Friday Fights 105

В Бангкоке на легендарной арене стадиона «Люмпини» состоялся турнир ONE Friday Fights 105, в рамках которого кыргызстанский боец Абдулгаджи Газиев провел свой дебютный бой в крупнейшем азиатском промоушене. Соперником представителя КР стал россиянин Иван Бондарчук — участник команды «Архангел Михаил» из Екатеринбурга, ранее одержавший две победы в организации, сообщает ONE Championship.

Бой прошел в полулегком весе (до 70,3 килограмма). В первом раунде Абдулгаджи Газиев активно стремился перевести поединок в партер, однако россиянин грамотно защищался и уверенно работал с дистанции. Во втором раунде поединок завершился досрочно: на 3,2 минуты Иван Бондарчук нанес точный хай-кик правой ногой, который достиг цели и привел к нокауту.

Несмотря на поражение, сам выход на столь высокий уровень стал важным шагом в карьере Абдулгаджи Газиева. До дебюта в ONE Championship он провел 20 боев (18 побед, 1 поражение, 1 ничья), выступал в промоушенах OCTAGON, WEF и Battle Promotion, а также стал обладателем серебряного пояса MMA Series.

Турнир ONE Friday Fights 105 включал 12 поединков в дисциплинах муай-тай, кикбоксинг, ММА и сабмишн грэпплинг.
Ссылка: https://24.kg/sport/326676/
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Кыргызстанец Абдулгаджи Газиев проиграл дебютный бой на ONE Friday Fights 105