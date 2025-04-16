16:52
USD 87.42
EUR 99.39
RUB 1.06
Спорт

Лига чемпионов УЕФА. Стали известны первые полуфиналисты

Состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, по итогам которых определились первые полуфиналисты. Об этом сообщается на сайте организации.

«Барселона» проиграла дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3. В составе победителей хет‑трик оформил Серу Гирасси, ответный мяч забит после автогола Рами Бенсебени.

В первой игре «Барселона» победила со счетом 4:0. Она вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Интер» — «Бавария».

В другом матче ПСЖ на выезде уступил «Астон Вилле» — 2:3. У парижан отличились Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, в составе команды из Бирмингема голы забили Юри Тилеманс, Джон Макгинн и Эзри Конса.

В первой игре ПСЖ победил со счетом 3:1 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал. Его следующим соперником станет победитель пары «Реал» — «Арсенал».

Ответные матчи «Интер» — «Бавария» и «Реал» — «Арсенал» состоятся сегодня.

Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.

Ссылка: https://24.kg/sport/326253/
просмотров: 4448
Версия для печати
Материалы по теме
Отбор на чемпионат мира по футболу. Матч КНДР — Кыргызстан пройдет в Эр-Рияде
УЕФА Чемпиондор Лигасы. Бардык жарым финалисттер белгилүү болду
Лига чемпионов УЕФА. Стали известны все полуфиналисты
УЕФА Чемпиондор Лигасы. Биринчи жарым финалисттер белгилүү болду
Стартовал чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд
Кто претендует на проведение Кубка Азии по футболу, помимо Кыргызстана
УЕФА Чемпиондор Лигасы. «Барселона» -«Боруссияны», «ПСЖ» — «Астон Вилланы» жеңди
Лига чемпионов УЕФА. «Барселона» обыграла «Боруссию», а ПСЖ — «Астон Виллу»
УЕФА Чемпиондор Лигасы: «Арсенал» «Реалды» жеңсе, «Интер» «Баварияны» утуп алды
Лига чемпионов УЕФА. «Арсенал» разгромил «Реал», а «Интер» обыграл «Баварию»
Популярные новости
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу обыграла команду ОАЭ Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду ОАЭ
Сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею выступит на&nbsp;чемпионате мира. Расписание Сборная Кыргызстана по хоккею выступит на чемпионате мира. Расписание
Бегуны из&nbsp;Кыргызстана завоевали медали Ташкентского международного марафона Бегуны из Кыргызстана завоевали медали Ташкентского международного марафона
Кыргызстанец занял второе место на&nbsp;турнире Grand Slam по&nbsp;джиу-джитсу в&nbsp;Лондоне Кыргызстанец занял второе место на турнире Grand Slam по джиу-джитсу в Лондоне
Бизнес
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
Центр отдыха и&nbsp;жилья Ak&nbsp;Keme Issyk-Kul Resort станет крупнейшим в&nbsp;ЦА Центр отдыха и жилья Ak Keme Issyk-Kul Resort станет крупнейшим в ЦА
17 апреля, четверг
16:47
Фото- и дактилоскопическая проверка иностранцев в РФ: первые итоги эксперимента Фото- и дактилоскопическая проверка иностранцев в РФ: п...
16:28
Глава кабмина ознакомился с ходом строительства объектов в Караколе
16:20
Отбор на чемпионат мира по футболу. Матч КНДР — Кыргызстан пройдет в Эр-Рияде
16:18
Минобразования с сентября запустит онлайн-школу «Тунгуч»
16:11
Кыргызстан презентовал свою кандидатуру в Совбез ООН странам Латинской Америки