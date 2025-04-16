Лига чемпионов УЕФА. Стали известны первые полуфиналисты

Состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, по итогам которых определились первые полуфиналисты. Об этом сообщается на сайте организации.

«Барселона» проиграла дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3. В составе победителей хет‑трик оформил Серу Гирасси, ответный мяч забит после автогола Рами Бенсебени.

В первой игре «Барселона» победила со счетом 4:0. Она вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Интер» — «Бавария».

В другом матче ПСЖ на выезде уступил «Астон Вилле» — 2:3. У парижан отличились Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, в составе команды из Бирмингема голы забили Юри Тилеманс, Джон Макгинн и Эзри Конса.

В первой игре ПСЖ победил со счетом 3:1 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал. Его следующим соперником станет победитель пары «Реал» — «Арсенал».

Ответные матчи «Интер» — «Бавария» и «Реал» — «Арсенал» состоятся сегодня.

Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.