Мэр Вашингтона провозгласила 11 апреля 2025 года «Днем Александра Овечкина». Мюриэл Баузер издала специальный указ, который опубликован в социальных сетях клуба «Вашингтон Кэпиталс», за который играет российский хоккеист.

Напомним, 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин установил новый снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги, забив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах. По этому показателю он опередил канадца Уэйна Гретцки (894).

11 апреля на Capital One Arena в Вашингтоне прошли праздничные мероприятия в честь рекорда хоккеиста.

«Сегодня мы собрались на Capital One Arena как вашингтонцы, как хоккейные болельщики и как поклонники Great 8, чтобы отпраздновать это удивительное достижение Овечкина и поблагодарить его за то, что он был с «Вашингтон Кэпиталс» всю свою карьеру в НХЛ и стал невероятно важной частью клуба. Я, мэр Вашингтона, провозглашаю 11 апреля 2025 года «Днем Александра Овечкина» в Вашингтоне (округ Колумбия) и рекомендую всем горожанам отметить это событие», — говорится в указе.

Александру Овечкину 39 лет. В 2018-м в составе «Вашингтона» завоевал Кубок Стэнли. Девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу регулярного сезона). По три раза завоевывал «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного сезона) и «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ). В 2017 году включен в список 100 величайших игроков НХЛ.