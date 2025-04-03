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Спорт

В Федерации кок бору прокомментировали приостановку национальной игры

Накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев заявил, что есть некие силы, которые хотят запретить игру кок бору после несчастного случая. Напомним, из-за смерти игрока на матче в марте игры приостановили. Нардеп просит возобновить их.

Генеральный секретарь Федерации кок бору Рамис Джайлымышев прокомментировал ситуацию. Он напомнил, что во время матча по кок бору скончался игрок и игры временно приостановили, но не запретили.

По словам Рамиса Джайлымышева, федерация запросила разрешение у департамента спорта на проведение турнира ко Дню Победы в Чолпон-Ате. Федерация намерена пересмотреть правила игры, снова обучать спортсменов и ужесточать эти правила, чтобы возобновить игры.  

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 «Говорят, что у нас нет четких правил игры кок бору, но это не так. Правила есть, и они согласованы с департаментом спорта. Мы будем работать над правилами, ужесточать их, вводить дисквалификацию игроков и коней, а также штрафные санкции. Мы также будем проводить реформу судейства игры, работать с комментаторами. Сейчас мы работаем над экипировкой для игроков. Им нужны шлемы вместо тебетея, наколенники и другие защитные элементы», — сказал генсекретарь федерации.

Он подробно рассказал о предстоящей реформе в судействе игры.

«Раньше было всего пять-шесть судей, и они были из Чуйской и Таласской областей. Потом начали предъявлять претензии, что нет судей с юга, после чего стало девять судей — по одному из каждой области и два из городов. Но мы считаем, что не должно быть регионального деления. Будем смотреть на профессионализм. Желающие стать судьями будут проходить экзамен на физическую подготовку, умение держаться на коне, способность удерживать тушу и прочее», — проинформировал Рамис Джайлымышев.

Напомним, 12 марта в селе Кожомкул (Военно-Антоновка) во время матча по кок бору скончался 44-летний игрок Мирлан Сраждинов. Он наклонился, пытаясь поднять тушу с земли, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока.

Мужчина скончался до приезда медиков. У него были открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, открытый перелом лобной кости, травма правого глаза с выдавливанием содержимого, закрытые переломы носа и верхней челюсти.

Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Спортсмен, лошадь которого врезалась в игрока, арестован, а судья отпущен под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/sport/324818/
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