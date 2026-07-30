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Происшествия

В Китае произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане

В Китае произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, подземные толчки интенсивностью 5 баллов зафиксированы 29 июля в 12.09.

Очаг землетрясения располагался на территории Китая (в районе хребта Как Шаал Тоо): в 35 километрах к востоку от села Бедел, в 43 километрах к юго-востоку от села Ыштык, в 70 километрах к юго-востоку от рудника «Кумтор», в 115 километрах к юго-востоку от города Каракола.

Интенсивность землетрясения составила в селах Бедел и Ыштык — 3 балла, на руднике «Кумтор» — 2 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383479/
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