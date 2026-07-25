В Ленинском районе Бишкека проводят рейд «Притон»

С 22 по 31 июля управление внутренних дел Ленинского района Бишкека проводит профилактическое мероприятие «Притон».

По данным пресс-службы УВД, основной целью мероприятия являются обеспечение общественного порядка, предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с занятием проституцией и ее организацией, проверка квартир, гостиниц и иных объектов, где могут осуществляться подобные противоправные действия.

За первые два дня профилактического мероприятия в УВД Ленинского района доставлены 30 граждан. В отношении десяти из них составлены протоколы по статье 109-2 «Занятие проституцией» Кодекса о правонарушениях.

Собранные материалы направят в судебные органы для рассмотрения в установленном законодательством порядке.