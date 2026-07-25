Тегеран грозит убивать по одному военнослужащему США за каждого погибшего иранца. Об этом заявил глава центрального штаба Вооруженных сил ИРИ «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

Фото IRNA. Глава центрального штаба Вооруженных сил ИРИ «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи

По его словам, Вооруженные силы Ирана отныне будут убивать по одному американскому военнослужащему за каждого иранца, погибшего при ударах США.

«Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя: за каждого гражданина Исламской Республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий», — говорится в заявлении.

Ранее Минздрав Ирана заявил, что минимум 55 человек погибли после 13-й подряд серии ночных ударов США, еще 645 человек ранены. По данным ведомства, наибольшее число жертв зафиксировано в юго-западной провинции Хузестан, а также в южных провинциях Хормозган, Систан и Белуджистан.

А Соединенные Штаты с начала атаки на ИРИ потеряли 17 человек убитыми и более 430 ранеными.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля.